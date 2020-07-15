Сбербанк инвестирует 1 млрд рублей в СП с «Союзмультфильмом»

Сбербанк инвестирует 1 млрд рублей в совместное предприятие с анимационной студией «Союзмультфильм» на первом этапе. В дальнейшем возможны дополнительные инвестиции. Об этом сегодня заявил первый зампред правления банка Лев Хасис.

О планах Сбербанка и «Союзмультфильма» создать СП стало известно в августе прошлого года. Тогда анимационная студия рассказала о том, что вместе с банком намерена развивать анимационный кластер на базе «Союзмультфильма».

Сбербанк стал владельцем 80% в ООО «Союзмультфильм» — дочернем предприятии киностудии. Партнеры планируют выпускать анимационные сериалы и полнометражные фильмы.

Как отметил Лев Хасис, Сбербанк не собирается вмешиваться в управление и творческий процесс студии. Он добавил, что для банка важен вопрос окупаемости инвестиций, а анимационные фильмы — потенциально перспективное вложение.

«Инвестиции в анимационные студии — не экзотика. Я уверен, что «Союзмультфильм» будет коммерчески выгодным предприятием», — отметил первый зампред правления Сбербанка.

По словам председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, киностудия занимает 5% анимационного рынка России. К 2029 году «Союзмультфильм» планирует увеличить долю до 20%. К этому сроку студия рассчитывает производить 5 тысяч минут ежегодно. В 2019 году «Союзмультфильм» выпустил 700 минут.

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