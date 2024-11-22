Сбербанк начал предлагать бизнесу кредитоваться в Белоруссии

«Сбер» начал предлагать бизнесу брать кредиты у своей белорусской «дочки» ОАО «Сбер Банк», сообщает Frank Media со ссылкой на источники в банках и выступление финансового директора IEK Group на IEL-2024 Михаила Горбачева.

Ставка рефинансирования Национального банка Беларуси с июня прошлого года составляет 9,5%, в то время как ключевая ставка Центробанка России с 28 октября составляет 21%.

В 2024 году белорусский регулятор не менял ставки рефинансирования, однако средний процент по корпоративным кредитам в белорусских рублях растет уже пятый месяц подряд, хотя и медленными темпами: с августа по сентябрь 2024 ставки по кредитам для бизнеса выросли с 10,18% до 10,27% годовых, отмечается в бюллетене Нацбанка. При этом средняя ставка кредитования физлиц также выросла с 10,27% до 10,4% годовых, хотя еще год назад она составляла 10,03%.

20 ноября пресс-служба белорусского регулятора сообщила в своем Telegram-канале, что не будет менять в декабре действующие с августа расчетные величины стандартного риска (РВСР) по кредитам, определяющие верхние значения процентных ставок. Для физлиц РВСР составляет 17,71% годовых, для юрлиц — 12,5%.

По словам одного из госбанкиров, опрошенного Frank Media, кредитование в дружественных иностранных банках не всегда было удачным шагом для бизнеса, так как такая практика могла привести к дефициту ликвидности на местном рынке и часто не учитывала особенности другой экономики.

В августе этого года Центробанк России указал на необходимость снижения валютизации российского банковского сектора из-за волатильности валютного курса.

В октябре первый зампред белорусского Банка развития Роман Бродов заявил, что российским банкам и юрлицам стали «интересны кредиты именно в белорусских рублях», что является «знаком доверия экономической политике [Беларуси]».