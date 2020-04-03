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Сбербанк запустил курс по развитию карьеры для людей старшего возраста
Новости
Ксения Самбулова
Сбербанк запустил образовательный онлайн-курс для людей старшего возраста. Курс предлагает советы для обучения и развития карьеры. Об этом Rusbase рассказали в банке.
Сбербанк запустил курс по развитию карьеры для людей старшего возрастаКсения Самбулова
Курс находится на Coursera и состоит из четырех блоков:
- адаптация к изменениям на рынке труда;
- анализ сильных сторон и запрос обратной связи;
- построение личного бренда;
- интервью с работодателем.
Составители курса — руководители банка и преподаватели «Сколково». Программа требует около 10 часов времени. При нагрузке 2-3 часа в неделю курс займет месяц.
Фото: PureSolution / Shutterstock
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