Сбербанк запустил курс по развитию карьеры для людей старшего возраста

Сбербанк запустил образовательный онлайн-курс для людей старшего возраста. Курс предлагает советы для обучения и развития карьеры. Об этом Rusbase рассказали в банке.

Курс находится на Coursera и состоит из четырех блоков:

адаптация к изменениям на рынке труда;

анализ сильных сторон и запрос обратной связи;

построение личного бренда;

интервью с работодателем.

Составители курса — руководители банка и преподаватели «Сколково». Программа требует около 10 часов времени. При нагрузке 2-3 часа в неделю курс займет месяц.

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