Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Сбербанк запустил курс по развитию карьеры для людей старшего возраста

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Сбербанк запустил образовательный онлайн-курс для людей старшего возраста. Курс предлагает советы для обучения и развития карьеры. Об этом Rusbase рассказали в банке. 

Сбербанк запустил курс по развитию карьеры для людей старшего возраста

Курс находится на Coursera и состоит из четырех блоков: 

  • адаптация к изменениям на рынке труда;
  • анализ сильных сторон и запрос обратной связи;
  • построение личного бренда;
  • интервью с работодателем. 

Составители курса — руководители банка и преподаватели «Сколково». Программа требует около 10 часов времени. При нагрузке 2-3 часа в неделю курс займет месяц.

Фото: PureSolution / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

03 апреля 2020

Putting Health in Your Hands

03 апреля 2020

Sanak-lab

07 апреля 2020

Онлайн-кэмп Генератор

12 апреля 2020

РЭШ по экономике

13 апреля 2020

Severstal SteelTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

03 апреля 2020

Putting Health in Your Hands

03 апреля 2020

Sanak-lab

07 апреля 2020

Онлайн-кэмп Генератор

12 апреля 2020

РЭШ по экономике

13 апреля 2020

Severstal SteelTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

3 апреля — 20 сентября 2020

Python-разработчик

6 апреля 2020 — 12 февраля 2021

Java-разработчик с нуля

7 апреля — 7 июня 2020

Python для работы с данными

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ