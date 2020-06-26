Сбербанк запустил онлайн-бухгалтерию для ИП
Компания «Сбер Решения», входящая в экосистему Сбербанка, запустила онлайн-сервис «Бухгалтерия для ИП». Помимо ведения бухгалтерии, сервис предлагает варианты снижения налоговых платежей. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Сервис предназначен для самостоятельного ведения бухгалтерии предпринимателями. В его функции входят:
- расчет обязательных платежей и сборов;
- оплата налогов и сборов с расчетного счета в Сбербанке;
- формирование налоговой декларации;
- отправка декларации в налоговую;
- напоминание о предстоящих отчетах по e-mail или смс;
- предложение способов снижения налоговых платежей.
Сервис доступен для зарегистрированных пользователей системы «Сбербанк бизнес онлайн». Им могут воспользоваться предприниматели, не имеющие в штате сотрудников и работающие по упрощенной системе налогообложения (6%).
«Мы живем в век автоматизации: сотни рутинных вещей теперь осуществляются без нашего участия в фоновом режиме. Ведение бухгалтерии — как раз такой случай: это типовые операции, с которыми отлично справляются алгоритмы», — отмечает заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
Фото: Photogenica
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