Сбербанк запустил онлайн-бухгалтерию для ИП

Компания «Сбер Решения», входящая в экосистему Сбербанка, запустила онлайн-сервис «Бухгалтерия для ИП». Помимо ведения бухгалтерии, сервис предлагает варианты снижения налоговых платежей. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Сервис предназначен для самостоятельного ведения бухгалтерии предпринимателями. В его функции входят:

расчет обязательных платежей и сборов;

оплата налогов и сборов с расчетного счета в Сбербанке;

формирование налоговой декларации;

отправка декларации в налоговую;

напоминание о предстоящих отчетах по e-mail или смс;

предложение способов снижения налоговых платежей.

Сервис доступен для зарегистрированных пользователей системы «Сбербанк бизнес онлайн». Им могут воспользоваться предприниматели, не имеющие в штате сотрудников и работающие по упрощенной системе налогообложения (6%).

«Мы живем в век автоматизации: сотни рутинных вещей теперь осуществляются без нашего участия в фоновом режиме. Ведение бухгалтерии — как раз такой случай: это типовые операции, с которыми отлично справляются алгоритмы», — отмечает заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Фото: Photogenica