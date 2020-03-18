Сбербанк стал привлекать к работе осужденных

Сбербанк начал привлекать к выполнению задач по документообороту осужденных. Проект запущен с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). Об этом пишет РБК.

Пилотный проект с ФСИН стартовал в Новосибирске. Пока речь идет об одном учреждении. Кандидатуры подбирались местным управлением ФСИН, после чего оценивались профильными службами Сбербанка.

«В пилотном проекте принимают участие осужденные, у которых лишение свободы благодаря хорошему поведению было заменено на исправительные работы. Они свободно перемещаются по улицам, но живут в организованных исправительных центрах», — рассказал изданию зампредправления Сбербанка Анатолий Попов.

Осужденные работают в отдельном офисе с компьютерами, не подключенными к интернету и внутренним информационным системам Сбербанка. Они занимаются разметкой данных, например переводят в электронный формат рукописный текст. Материалы фрагментарны, не содержат персональных данных, банковской или другой тайны, заявляют в Сбербанке. Полученные результаты затем проверяются.

Платят осужденным в соответствии с минимальным размером оплаты труда. С 1 января этого года он составляет 12 130 рублей. Из зарплаты вычитают НДФЛ, плату за общежитие и вычеты по постановлению суда. Предумотрены премии за высокое качество работы.

Банк оценит объем выполненных задач, качество работы и затраты на ее выполнение. Затем примет решение, нужно ли масштабировать проект.

По словам экспертов, проект должен улучшить условия труда осужденных и помочь сэкономить Сбербанку.

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