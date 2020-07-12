Сбербанк запатентовал технологию создания мимики человека на основе текста
Сбербанк получил патент на изобретение системы, создающей мимику лица на основе текста. Технология относится к сфере обработки данных изображения. Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель лаборатории робототехники Сбербанка Альберт Ефимов.
Патент защищает технологию, которая получает данные как минимум одного речевого сигнала. Затем они обрабатываются, и формируется изменение «лицевой маски» на виртуальной 3D-модели головы.
Сообщается, что технология направлена на создание виртуального образа диктора, который произносит заданный текст.
В комментариях высказывается опасение, что патент Сбербанка может стать преградой для разработок других компаний в этом направлении.
Цифровую телеведущую Елену, созданную по данной технологии, Сбербанк представил в апреле 2019 года. В банке планируют использовать робота для создания новостных выпусков Сбербанк TV, видеорекламы собственных продуктов и других целей.
В 2018 году Сбербанк впервые показал прототип подобного робота.
Фото: XanderSt / Shutterstock
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