Сбербанк будет выдавать «Деньги до зарплаты»

Сбербанк запустил сервис «Деньги до зарплаты»: с его помощью можно будет оформить микрозаём до 30 тысяч рублей на 1 месяц. Сервис будет доступен только зарплатным клиентам банка.
Заявку нужно будет подавать через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», сообщили в Сбербанке.
Найти «Деньги до зарплаты» можно будет в разделе «Мои привилегии» в профиле клиента приложения, а также в разделе кредитования на главном экране.
Клиенты банка смогут занять от 1 до 30 тысяч рублей, деньги необходимо будет вернуть в течение месяца. При этом проценты будут минимальными: «если клиент берёт, например, 10 000 рублей, то вернуть через месяц нужно будет не более 10 170 руб.», сообщил Сбербанк.
В «Сбере» обращают особое внимание на доступность и прозрачность сервиса: получить деньги можно будет буквально за пару минут.
Мы повышаем удобство зарплатного обслуживания в Сбербанке. Новый специализированный сервис позволяет практически моментально получать доступ к «Деньгам до зарплаты». При этом нашим клиентам не нужно беспокоиться об условиях такого сервиса, они выгодны и прозрачны
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Фото на обложке: Primakov /
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