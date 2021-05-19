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Сбербанк будет выдавать «Деньги до зарплаты»

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

Сбербанк запустил сервис «Деньги до зарплаты»: с его помощью можно будет оформить микрозаём до 30 тысяч рублей на 1 месяц. Сервис будет доступен только зарплатным клиентам банка.

Сбербанк будет выдавать «Деньги до зарплаты»

Заявку нужно будет подавать через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», сообщили в Сбербанке.

Найти «Деньги до зарплаты» можно будет в разделе «Мои привилегии» в профиле клиента приложения, а также в разделе кредитования на главном экране.

Клиенты банка смогут занять от 1 до 30 тысяч рублей, деньги необходимо будет вернуть в течение месяца. При этом проценты будут минимальными: «если клиент берёт, например, 10 000 рублей, то вернуть через месяц нужно будет не более 10 170 руб.», сообщил Сбербанк.

В «Сбере» обращают особое внимание на доступность и прозрачность сервиса: получить деньги можно будет буквально за пару минут.

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Мы повышаем удобство зарплатного обслуживания в Сбербанке. Новый специализированный сервис позволяет практически моментально получать доступ к «Деньгам до зарплаты». При этом нашим клиентам не нужно беспокоиться об условиях такого сервиса, они выгодны и прозрачны
Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка

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Фото на обложке: Primakov / Shutterstock.

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