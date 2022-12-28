Сбербанк начал устанавливать мобильное приложение на девайсы Apple в своих отделениях

Сбербанку удалось решить проблему недоступности своего приложения для устройств на iOS, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев. Теперь на смартфоны Apple его устанавливают прямо в отделениях кредитной организации.
Летом в App Store запустили «СБОЛ», которое служило аналогом «Сбербанка Онлайн». Однако спустя неделю после появления приложение пропало из маркетплейса.
Как пояснил Царев, организация нашла выход из сложившейся ситуации.
«Теперь приложение на устройства Apple можно установить в отделениях Сбербанка. Сейчас почти 5 тыс. офисов по всей стране выполняют такую функцию. Вы просто приходите с устройством, и мы вам на него устанавливаем приложение. Также мы доработали нашу веб-версию и будем ее развивать», — пояснил Царев, его слова приводит ТАСС.
Впервые «Сбербанк онлайн» исчез из App Store еще в апреле, в банке это объяснили введением санкций. В октябре приложение «СБОЛ» снова стало доступно на площадке.
Фото на обложке: oleg_aryutkin /
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