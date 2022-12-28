Сбербанку удалось решить проблему недоступности своего приложения для устройств на iOS, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев. Теперь на смартфоны Apple его устанавливают прямо в отделениях кредитной организации.

Сбербанк начал устанавливать мобильное приложение на девайсы Apple в своих отделениях