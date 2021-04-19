Усиление позиций: «Сбербанк» приобрёл стриминговый сервис Muzlab

«Сбербанк» подписал соглашение, обязывающее приобрести 100% аудиостримингового сервиса для бизнеса Muzlab — он будет интегрирован в сервис «СберЗвук», который уже входит в экосистему банка.

Сумма сделки не раскрывается, сообщает РБК.

Услугами Muzlab пользуются магазины, рестораны и другие организации, приобретающие легальный доступ к воспроизведению музыки в своих точках продаж. Также сервис оказывает услуги по формированию тематических музыкальных подборок и размещению рекламы и предоставляют музыкальные рекомендации с помощью искусственного интеллекта.

В «Сбербанке» рассчитывают, что приобретение позволит существенно увеличить аудиторию Muzlab и усилить его позиции в B2B-сегменте.

Гендиректор «СберЗвук» Михаил Ильичев заявил РБК, что в результате сделки сервисы объединят «музыкальную экспертизу и технологии, алгоритмы для работы с большими данными и рекомендациями B2B- и B2C-сервисов», совместив это «с возможностями экосистемы Сбера по работе с бизнесами любого масштаба».

Он добавил, что юрлица, «прежде всего клиенты экосистемы Сбера», получат новые возможности аудиобрендинга и коммуникаций с клиентами через музыку, в том числе за пределами заведений.

Сервис Muzlab был запущен в 2016 году предпринимателем Виктором Христенко, а также экс-совладельцами «Дорожного радио» Сергеем Ямщиковым и Андреем Даниловым. В 2018 году Muzlab привлёк 60 млн рублей от владельца девелоперской компании RBI Эдуарда Тиктинского — он приобрёл 29,33% компании.

В марте 2020-го года компания привлекла $1 млн от действующих акционеров, а в августе того же года в компанию вложился ресторатор Александр Сысоев.

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Фото: ArturVerkhovetskiy / Depositphotos.