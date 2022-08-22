Сбербанк решил продать бывшие ТЦ группы «Регионы» по отдельности

Сбербанк в начале осени приступит к продаже 19 торговых центров «Сибирский городок» и «Июнь» по отдельности. Сколько планируется выручить от продажи активов не уточняется. ТЦ ранее принадлежали группе «Регионы».

Среди возможных покупателей консультанты назвали компанию Malltech и группу «Ташир». Их представители отказались от комментарие, сообщили «Ведомости».

В сентябре 2021 года весь портфель оценивался в 21,8 млрд рублей. Сегодня рыночная цена этих объектов — примерно 22-25 млрд рублей, подсчитала глава департамента оценки и консалтинга Commonwealth Partnership Ирина Дощенко.

Участники рынка считают верным решением продать торговые центры по отдельности, а не единым лотом. Так как в нынешней ситуации найти одного инвестора будет очень сложно. Плюс это еще и разные по профилю и площади точки.

Фото на обложке: «Сибирский городок»