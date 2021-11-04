Сбербанк продаст свои дочерние компании в Европе с активами на €7,3 млрд

Сбербанк договорился с инвесторами о продаже своих дочерних банков в ряде стран Восточной и Центральной Европы. Сделка должна быть закрыта в следующем году после того, как ее одобрят власти.
Сбербанк Европа продаст свои дочерние банки в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Сербии и Словении, сообщает ТАСС. Совокупный размер их активов составляет почти €7,3 млрд.
Сумма сделки составит €500 млн с учетом продажи акций и замещения финансирования, Сбербанк расчитывает закрыть ее в следующем году.
«Sberbank Europe AG принял решение сократить присутствие в Центральной и Восточной Европе, чтобы сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели», – объяснили в пресс-службе банка.
На конец прошлого года подготовленные к продаже «дочки» насчитывали 162 филиала и примерно 600 тыс. клиентов.
Уточняется, что Сбербанк Чехия останется под контролем Sberbank Europe AG.
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Фото: ok_fotoday/Shutterstock
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