Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводах

Сбербанк больше не будет бесплатно рассылать уведомления о переводах на банковскую карту. Теперь услуга доступна при подключении специального сервиса. Ее стоимость составит 30 рублей в месяц, пишет РБК.

Раньше пользователю не нужно было включать услугу «Уведомления по карте». Банк в рамках бесплатного тарифа смс-банкинга рассылал уведомления о переводе. В конце июля и начале августа вступили в силу изменения. Теперь нужно оформить услугу и заплатить за нее 30 рублей в месяц по базовым картам, в том числе социальным.

Для стандартных банковских карт плата составит 60 рублей в месяц, для премиальных и кредитных карт — ноль.

На изменения обратили внимание клиенты Сбербанка на форуме Banki.ru. В колл-центре кредитной организации изданию подтвердили информацию.

В самом банке лишь сказали, что раньше клиенты получали сообщения только с информацией об отправителе перевода. Там не было данных о балансе карты.

«Для получения полноценной ленты уведомлений, содержащей информацию о сумме перевода, отправителе и остатке по карте, необходимо подключить услугу "Уведомления по карте"», — рассказал представитель Сбербанка.

Услуга включает уведомления обо всех операциях по карте: зачислениях, списаниях при оплате в магазинах, переводах другим людям и так далее.

Раньше бесплатный тариф смс-банкинга включал сообщения о переводе и сообщения с кодами для подтверждения операций. Теперь при бесплатном подключении смс-банкинга клиенту будут приходить только сообщения с кодами.

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