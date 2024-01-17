Сбербанк обновил рекорд по чистой прибыли за год

Сбербанк по итогам 2023 года обновил рекорд по объему чистой прибыли. За год крупнейший банк страны заработал почти 1,5 трлн рублей – в пять раз больше, чем за 2022 год. Предыдущий рекорд Сбербанк установил в 2021 году, заработав 1,2 трлн рублей чистой прибыли.
Крупнейший банк России получил рекордную чистую прибыль по итогам работы в 2023 году. Чистая прибыль Сбербанка составила 1,49 трлн рублей – в пять раз больше, чем в 2022 году, говорится в отчетности организации по РСБУ.
Сбербанк установил предыдущий рекорд по объему чистой прибыли в 2021 году. Тогда банк заработал 1,2 трлн рублей.
Размер прибыли за 2023 год стал ожидаемым, поскольку крупнейший акционер Сбербанка в лице государства РФ заложил в бюджет на 2024 год 375 млрд рублей дивидендов от Сбербанка.
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