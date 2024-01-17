Сбербанк по итогам 2023 года обновил рекорд по объему чистой прибыли. За год крупнейший банк страны заработал почти 1,5 трлн рублей – в пять раз больше, чем за 2022 год. Предыдущий рекорд Сбербанк установил в 2021 году, заработав 1,2 трлн рублей чистой прибыли.

Сбербанк обновил рекорд по чистой прибыли за год