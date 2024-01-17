Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Сбербанк обновил рекорд по чистой прибыли за год

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сбербанк по итогам 2023 года обновил рекорд по объему чистой прибыли. За год крупнейший банк страны заработал почти 1,5 трлн рублей – в пять раз больше, чем за 2022 год. Предыдущий рекорд Сбербанк установил в 2021 году, заработав 1,2 трлн рублей чистой прибыли.

Сбербанк обновил рекорд по чистой прибыли за год

Крупнейший банк России получил рекордную чистую прибыль по итогам работы в 2023 году. Чистая прибыль Сбербанка составила 1,49 трлн рублей – в пять раз больше, чем в 2022 году, говорится в отчетности организации по РСБУ.

Сбербанк установил предыдущий рекорд по объему чистой прибыли в 2021 году. Тогда банк заработал 1,2 трлн рублей.

Размер прибыли за 2023 год стал ожидаемым, поскольку крупнейший акционер Сбербанка в лице государства РФ заложил в бюджет на 2024 год 375 млрд рублей дивидендов от Сбербанка.

Фото на обложке: VLADJ55 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Консервативный или агрессивный
  2. 2 5 препятствий, которые не дают нам инвестировать
  3. 3 Мошенники, кризисы, нехватка знаний
  4. 4 (Не)страшные инвестиции: почему не нужно бояться инвестировать
  5. 5 Битва нейросетей: Midjourney, DALL-E, Kandinsky и «Шедеврум»
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

17 января 2024

Industry 4.0 Startup Battle

18 января 2024

eWorks

19 января 2024

Vietnam Expo 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ