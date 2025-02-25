В приложении «Сбера» появилась функция регистрации ИП

В приложении «Сбербанк Онлайн» появилась возможность бесплатно зарегистрировать статус индивидуального предпринимателя (ИП) «за несколько кликов», рассказали RB.RU в пресс-службе кредитной организации.

Алгоритм действий. Для оформления ИП нужно нажать кнопку «Регистрация ИП или ООО» в разделе «Сервисы для бизнеса», который можно найти через поле поиска. Сбербанк поможет подобрать коды ОКВЭД и нужную систему налогообложения — предпринимателю останется подписать документы в «Госключ».

Также банк сам направит все документы в Федеральную налоговую службу и отследит статус заявки. Как только ИП будет зарегистрировано, клиент сможет открыть в Сбербанке расчетный счет.

«За первые дни использования нового сервиса более 200 наших клиентов стали предпринимателями. И теперь наша задача – помочь быстрому и уверенному развитию их дела, обеспечив качественными сервисами, персональной аналитикой и экспертизой наших менеджеров», — заявил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

В конце января дистанционное открытие расчетного счета при регистрации бизнеса запустил ВТБ. Сервис доступен для ИП и ООО с одним участником. Он позволяет дистанционно взаимодействовать с госорганами, экономить время и расходы на старте бизнеса, говорили в ВТБ.

Кроме «Сбера» и ВТБ, онлайн-сервисы открытия ИП предоставляют другие российские банки, в том числе «Точка», «Т-Банк», «Контур», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», а также «Альфа-банк».

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