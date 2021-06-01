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Сбербанк запустил онлайн pop-it для предпринимателей

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

Сбербанк создал онлайн pop-it игру для предпринимателей. С её помощью можно будет снять стресс и получить выгодное предложение от «СберБизнеса», заявляют в банке.

Сбербанк запустил онлайн pop-it для предпринимателей

Идея Сбербанка копирует популярную ныне среди детей и подростков игрушку поп-ит. Она похожа на воздушно-пузырчатую пленку, которую используют для перевозки хрупких вещей.

Кто сказал, что pop-it — детская игрушка? Взрослым тоже иногда нужно отвлечься от рутинных дел и заняться чем-то расслабляющим и залипательным. Мы создали специальную версию pop-it для предпринимателей и спрятали внутри самые приятные ситуации, которые могут случиться.
«СберБизнес»

При нажатии на одну из кнопок появляется антистрессовое сообщение для предпринимателя с описанием благоприятной бизнес-ситуации. Оно также будет сопровождаться характерным звуком поп-ит.

Помимо антистресса, поп-ит от Сбербанка предоставит бизнесменам специальные предложения: они также будут появляться при нажатии на кнопки. Среди них — льготные цены на подписку «Деловая среда Премиум», сервис «Моя бухгалтерия Аутсорсинг», тарифы «Работы.ру» и «СберЛогистики», а также промокоды от «СберМаркета».

Поп-ит от Сбербанка доступен по ссылке.

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Фото на обложке: Bidzilya / Shutterstock.

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