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Сбербанк разработал робота-дезинфектора для борьбы с коронавирусом

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Сбербанк разработал прототип робота-дезинфектора для борьбы с распространением коронавируса. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе банка. 

Сбербанк разработал робота-дезинфектора для борьбы с коронавирусом

Лаборатория робототехники Сбербанка разработала робота-дезинфектора на базе робота-курьера. 

Робот-дезинфектор от Сбербанка

Робот-дезинфектор от Сбербанка

На прототипе установлены ультрафиолетовые лампы суммарной мощностью 100 Вт. Это позволяет роботу за ночь продезинфицировать помещение площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

Сейчас прототип проходит проверку в офисах банка. По ее итогам разработчики могут масштабировать проект. 

«В условиях карантина и роста числа пациентов с диагнозом COVID-19 такой робот может снизить нагрузку на персонал медучреждений и замедлить скорость распространения вируса благодаря массовой дезинфекции общественных пространств. Мы стараемся максимально сократить путь от прототипа к продукту и как можно быстрее вывести готовое решение на рынок», — отметил руководитель лаборатории робототехники Сбербанка Альберт Ефимов. 

Как считают в Сбербанке, робота можно использовать в больницах, офисах, образовательных учреждениях, магазинах и других общественных местах.

Фото: Mino Surkala / Shutterstock

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