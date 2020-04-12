Сбербанк разработал робота-дезинфектора для борьбы с коронавирусом

Сбербанк разработал прототип робота-дезинфектора для борьбы с распространением коронавируса. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе банка.

Лаборатория робототехники Сбербанка разработала робота-дезинфектора на базе робота-курьера.

Робот-дезинфектор от Сбербанка

На прототипе установлены ультрафиолетовые лампы суммарной мощностью 100 Вт. Это позволяет роботу за ночь продезинфицировать помещение площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

Сейчас прототип проходит проверку в офисах банка. По ее итогам разработчики могут масштабировать проект.

«В условиях карантина и роста числа пациентов с диагнозом COVID-19 такой робот может снизить нагрузку на персонал медучреждений и замедлить скорость распространения вируса благодаря массовой дезинфекции общественных пространств. Мы стараемся максимально сократить путь от прототипа к продукту и как можно быстрее вывести готовое решение на рынок», — отметил руководитель лаборатории робототехники Сбербанка Альберт Ефимов.

Как считают в Сбербанке, робота можно использовать в больницах, офисах, образовательных учреждениях, магазинах и других общественных местах.