Санкции против Сбербанка повлияют на оплату товаров в онлайн-магазинах

Сбербанк стал размещать предупреждение на странице оплаты в онлайн-магазинах, что «для стабильной работы скоро потребуются сертификаты Минцифры». Сообщение появляется при оплате на сайтах «Детского мира», «Леруа Мерлен», «Связного», «Онлайн Трейд.ру» и «Делимобиля».

Сбербанк также предлагает скачать «Яндекс Браузер» или Atom от VK с уже предустановленными сертификатами или скачать их с «Госуслуг», обнаружил «Коммерсантъ».

Банк сообщил, что работает над переходом на российские сертификаты, но когда закончит работу рассказывать представители компании не стали.

После начала спецоперации на Украине зарубежные центры, которые выдают сертификаты для защищенного соединения HTTPS, отказались работать с компаниями под санкциями — в том числе со «Сбером». Действующий сертификат банка от бельгийского центра GlobalSign истекает 15 февраля 2023 года.

Пользователи могут быть недовольны необходимостью скачивать и устанавливать новые сертификаты. Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов считает, что по этой причине владельцы магазинов могут задуматься о смене эквайринга или же поощрять использование системы быстрых платежей. Однако последняя менее привлекательна для покупателей, так как не дает кешбэк.

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