Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Сбербанк разработает сервис с информацией о тратах и передвижениях россиян

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Сбербанк намерен запустить сервис геоаналитики. Он будет анализировать банковские транзакции россиян и сопоставлять их с данными о расположении торговых точек. Об этом РБК рассказал вице-президент Сбербанка Станислав Карташов.

Сбербанк разработает сервис с информацией о тратах и передвижениях россиян

Банковские транзакции покупателей будут сопоставляться с информацией о физическом расположении магазинов, которой располагает сервис 2ГИС. Напомним, Сбербанк закрыл сделку по покупке 2ГИС в августе этого года.

Новый сервис будет рекомендовать бизнесу, где выгоднее разместить торговую точку. Он пригодится не только компаниям, но и региональным властям. Они смогут использовать данные для городского и транспортного планирования, а также для понимания миграционных потоков в крупных городах (как жители перемещаются между городом и пригородом).

По словам Карташова, Сбербанк уже получил запросы от торговых сетей, региональных и муниципальных властей.

Сервис будет работать в рамках платформы «СберАналитика», которая была запущена 13 октября.

Сама «СберАналитика» будет предлагать клиентам потребительскую экспертизу: информационно-аналитические отчеты, рекомендательные модели, мониторинг отраслей экономики, составление портрета целевой аудитории.

Фото: Primakov / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

20 октября 2020

MarTech

20 октября 2020

Стартап экспедиция Б8

20 октября 2020

Ai Архипелаг

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма