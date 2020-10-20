Сбербанк разработает сервис с информацией о тратах и передвижениях россиян

Сбербанк намерен запустить сервис геоаналитики. Он будет анализировать банковские транзакции россиян и сопоставлять их с данными о расположении торговых точек. Об этом РБК рассказал вице-президент Сбербанка Станислав Карташов.

Банковские транзакции покупателей будут сопоставляться с информацией о физическом расположении магазинов, которой располагает сервис 2ГИС. Напомним, Сбербанк закрыл сделку по покупке 2ГИС в августе этого года.

Новый сервис будет рекомендовать бизнесу, где выгоднее разместить торговую точку. Он пригодится не только компаниям, но и региональным властям. Они смогут использовать данные для городского и транспортного планирования, а также для понимания миграционных потоков в крупных городах (как жители перемещаются между городом и пригородом).

По словам Карташова, Сбербанк уже получил запросы от торговых сетей, региональных и муниципальных властей.

Сервис будет работать в рамках платформы «СберАналитика», которая была запущена 13 октября.

Сама «СберАналитика» будет предлагать клиентам потребительскую экспертизу: информационно-аналитические отчеты, рекомендательные модели, мониторинг отраслей экономики, составление портрета целевой аудитории.