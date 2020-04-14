Сбербанк запустил платформу для поддержки малого и среднего бизнеса

Сбербанк запустил платформу SberUnity для антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса. Основная цель проекта — помочь предпринимателям найти новые решения и трансформировать бизнес из офлайна в онлайн. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе банка.

На платформе предприниматели смогут бесплатно получить консультации профессиональных бизнес-наставников или самостоятельно найти новые решения для бизнеса.

Также доступны обучающие материалы. Они помогут предпринимателям на всех уровнях онлайн-трансформации — от поиска идеи до организации удаленной работы в команде.

Чтобы получить бизнес-консультацию, нужно заполнить форму на сайте. С выбранными компаниями пообщаются наставники. У каждого из них за спиной больше 2 тысяч консультаций, опыт ведения собственных проектов и развития сотен компаний разного масштаба, заявляют в Сбербанке.

Наставники проведут диагностику бизнеса, ответят на вопросы и предложат комплекс мер по оптимизации процессов.

На платформе также регулярно будут проводиться вебинары с предпринимателями, сумевшими перестроить свой бизнес во время кризиса, и представителями Сбербанка.

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