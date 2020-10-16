Сбербанк вложился в сервис мониторинга телеэфира

Дочерняя компания Сбербанка — «Цифровые технологии» — купила долю в стартапе «ТВ Мониторинг Про». Он владеет технологией мониторинга выходов телерекламы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Цифровые технологии» купили 5% в ООО «ТВ Мониторинг Про». Остальные доли принадлежат физлицам: гендиректору компании Сергею Куринову (64,6%), Сергею Шевякову (25,65%) и Алексею Игонину (4,75%). По данным ЕГРЮЛ, компания была зарегистрирована в феврале 2015 года в Нижнем Новгороде.

Сделка проведена в рамках совместного акселератора Сбербанка и 500 Startups, который прошел в 2019 году. Стартап оценен в 120 млн рублей, рассказали в банке.

Решения «ТВ Мониторинга Про» будет использовать «дочка» Сбербанка — «Сбермаркетинг». Решения интересны как инструмент для повышения эффективности размещения рекламы клиентов на ТВ, отметили в банке.

Компания «ТВ Мониторинг Про» была основана в 2006 году. В 2008 году запатентовала новый способ распознавания изображений. В 2009 году стартап запустил проект мониторинга телеэфира, оказывал рекламодателям услуги по контролю выходов их роликов на телевидении под брендом Comexp. Проект Comexp в сделку не вошел, уточняет издание.

По словам экспертов, купленная банком технология ориентирована на глубокий региональный мониторинг рекламы. Система может оценивать отдельно каждый город. Это представляет интерес для рекламодателей с широким проникновением по всей России.

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