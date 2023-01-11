Сбербанк решил зарегистрировать товарные знаки Sber и «Сбер» в Узбекистане

Сбербанк 26 декабря подал заявку на регистрацию товарных знаков Sber и «Сбер» в Узбекистане, следует из данных Агентства по интеллектуальной собственности республики, на которые обратил внимание корреспондент RB.RU.

Бренды регистрируются по семи классам товаров и услуг. В пресс-службе банка не ответили на запрос RB.RU.

Генеральный директор брендингового агентства Brandkey Андрей Ионочкин сказал, что товарный знак «Сбер» (Sber) с «чекбоксом» в круге, регистрируемый в Узбекистане, ничем не отличается от российского. Классы товаров и услуг тоже стандартные для банка, например, 36-й класс — финансовые услуги, 9-й — мобильное приложение.

Эксперт предположил, что банк планирует развивать сеть офисов на территории Узбекистана, а также предлагать набор финансовых услуг, доступных через смартфоны.

В апреле 2022 года «Сбер» попал под американские санкции. Затем Евросоюз отключил банк от международной системы обмена межбанковской информации SWIFT.

На фоне геополитической ситуации в августе «Сбер» продал «дочку» в Казахстане и покинул казахстанский рынок. Спустя месяц банк продал свою компанию в Швейцарии.

В конце декабря «Сбер» объявил о закрытии офиса в Абу-Даби. Представительство банка в ОАЭ прекратит работу в начале 2023 года. Банк столкнулся с серьезными ограничениями в работе своего офиса из-за санкций, решение о закрытии было вынужденным.

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