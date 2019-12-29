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Сбербанк добавил в банкоматы функцию возврата забытых денег

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Сбербанк внедрил в свои банкоматы функцию возврата забытых денег. Она доступна в новых банкоматах-ресайклерах, сообщает РИА Новости.

Сбербанк добавил в банкоматы функцию возврата забытых денег

Если пользователь заказал в банкомате определенную сумму, но отвлекся и отошел от банкомата, не взяв наличку, деньги поступят обратно ему на счет.

«Мы подумали об упрощении жизни наших клиентов даже в необычных ситуациях, на банкоматах-ресайклерах внедрили возврат забытых денег. В результате на 30% сократились случаи забытых денег», — рассказали в банке.

Также Сбербанк ввел смс-информирование клиентов, забывших карту в банкомате. Как говорят в кредитной организации, в результате пользователи в два раза реже стали забывать свои карты.

Банк постепенно переводит традиционные банкоматы на ресайклеры. Они позволяют использовать деньги, внесенные клиентами, для выдачи наличных. В них можно вносить и получать за раз до 300 купюр.

Уже переоборудовано 40% сети, заявляют в Сбербанке. Процесс перехода от традиционных банкоматов к ресайклерам закончится в 2021 году.

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Фото: olympuscat / Shutterstock.com

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