Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
ЛАНИТ
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Сбербанк вышел из капитала платформы для мусульман PayZakat финансиста Бехнама Гурбанзаде

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова
Структура Сбербанка вышла из числа соучредителей благотворительной платформы для мусульман PayZakat (юрлицо ООО «ПэйЗакят»). Изменения в составе учредителей были зарегистрированы 4 апреля. 25%-ная доля вернулась основателю Бехнаму Гурбанзаде.
Сбербанк вышел из капитала платформы для мусульман PayZakat финансиста Бехнама Гурбанзаде
  1. Новости

Шесть лет назад Сбербанк презентовал проект PayZakat, который позволяет с помощью искусственного интеллекта перечислять и распределять обязательные (закят) и добровольные сборы (садага) в пользу неимущих и нуждающихся мусульман. О проекте сообщала пресс-служба банка. Сделать платеж пользователи могли через чат-ботов, интегрированных в соцсети. Боты должны были распределять платежи между благотворительными фондами, выбирать проекты для пожертвований и получать обратную связь от PayZakat.

Платформа стала победителем первой волны акселератора Sber#Up для сотрудников банка. «Коммерсантъ» упоминал финансиста Бехнама Гурбанзаде в 2015 году в качестве директора департамента исламского банкинга Международного банка Азербайджана. В 2017 году топ-менеджер фигурировал на сайте «Москва-Баку» как советник зампреда Сбербанка РФ, в сферу компетенций которого входил исламский банкинг.

В 2019 году Сбербанк подписал соглашение с ООО «ПэйЗакят», согласно которому банк покупает 25% компании. Согласно данным ЕГРЮЛ, четверть компании действительно получило ООО «Цифровые технологии». Доли в его пользу распределили основатель Гурбанзаде, Дмитрий Яцунский и Эльнур Асланов (вышел из числа учредителей в апреле 2023 года). Информация об участниках ООО «Цифровые технологии» в настоящее время скрыта. Cnews.ru и «Коммерсантъ» упоминали эту организацию как «дочку» Сбербанка.

Банк в настоящее время указан на сайте PayZakat в качестве платформы, через платежную систему которого проходят средства. В «Сбере» не ответили на запрос Русбейс.

По состоянию на 4 апреля компания принадлежит ее основателю Бехнаму Гурбанзаде (в ЕГРЮЛ — Гурбан-Заде Бехнам Байзад Оглы), у него 96,25%, еще 3,75% у Дмитрия Яцунского.

По итогам 2024 года выручка сервиса для сбора пожертвований составила 4,8 млн рублей, упав на 68%, чистый убыток зафиксирован на уровне 370 тыс. рублей.

Фото на обложке: hodim / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ

Материалы по теме