Сбербанк вышел из капитала платформы для мусульман PayZakat финансиста Бехнама Гурбанзаде

Шесть лет назад Сбербанк презентовал проект PayZakat, который позволяет с помощью искусственного интеллекта перечислять и распределять обязательные (закят) и добровольные сборы (садага) в пользу неимущих и нуждающихся мусульман. О проекте сообщала пресс-служба банка. Сделать платеж пользователи могли через чат-ботов, интегрированных в соцсети. Боты должны были распределять платежи между благотворительными фондами, выбирать проекты для пожертвований и получать обратную связь от PayZakat.

Платформа стала победителем первой волны акселератора Sber#Up для сотрудников банка. «Коммерсантъ» упоминал финансиста Бехнама Гурбанзаде в 2015 году в качестве директора департамента исламского банкинга Международного банка Азербайджана. В 2017 году топ-менеджер фигурировал на сайте «Москва-Баку» как советник зампреда Сбербанка РФ, в сферу компетенций которого входил исламский банкинг.

В 2019 году Сбербанк подписал соглашение с ООО «ПэйЗакят», согласно которому банк покупает 25% компании. Согласно данным ЕГРЮЛ, четверть компании действительно получило ООО «Цифровые технологии». Доли в его пользу распределили основатель Гурбанзаде, Дмитрий Яцунский и Эльнур Асланов (вышел из числа учредителей в апреле 2023 года). Информация об участниках ООО «Цифровые технологии» в настоящее время скрыта. Cnews.ru и «Коммерсантъ» упоминали эту организацию как «дочку» Сбербанка.

Банк в настоящее время указан на сайте PayZakat в качестве платформы, через платежную систему которого проходят средства. В «Сбере» не ответили на запрос Русбейс.

По состоянию на 4 апреля компания принадлежит ее основателю Бехнаму Гурбанзаде (в ЕГРЮЛ — Гурбан-Заде Бехнам Байзад Оглы), у него 96,25%, еще 3,75% у Дмитрия Яцунского.

По итогам 2024 года выручка сервиса для сбора пожертвований составила 4,8 млн рублей, упав на 68%, чистый убыток зафиксирован на уровне 370 тыс. рублей.

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