Сбербанк начал принимать заявки индивидуальных предпринимателей на зарплатные кредиты

Сбербанк начал прием заявок от индивидуальных предпринимателей на кредиты на зарплату под 0%. Программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Ставка по кредиту составляет 0% годовых в первые шесть месяцев. Дальше, если кредит не погашен, она повышается до 4% годовых.

Чтобы получить кредит на зарплату, ИП должен вести деятельность не меньше одного года. Срок кредитования составляет до 12 месяцев.

Сумму кредита банк будет определять исходя из размера МРОТ и численности сотрудников, трудоустроенных у предпринимателя (по которым он делает отчисления в Пенсионный фонд).

«В эти выходные было подписано решение ВЭБ.РФ, которое утвердило возможность предоставления Внешэкономбанком поручительств для кредитования индивидуальных предпринимателей по государственной программе под 0% годовых. Индивидуальные предприниматели сейчас особенно остро нуждаются в поддержке», — рассказал зампредправления Сбербанка Анатолий Попов.

По словам Попова, на прошлой неделе Сбербанк принял больше 700 заявок от ИП, а всего по госпрограмме получил от клиентов 4,5 тысячи заявок.

Обновление от 22.04.20: Сбербанк начал выдавать кредиты на зарплату под 0% компаниям, у которых нет зарплатного проекта в банке, сообщает РИА Новости.

Фото: Diego Fiore / Shutterstock