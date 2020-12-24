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Рост в десятки раз: SberCloud вошёл в пятерку крупнейших облачных провайдеров России

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Сбербанк за год примерно в 15-20 раз увеличил выручку от направления облачных IT-услуг SberCloud, входящей в экосистему «Сбера». По итогам 2020 года компания вошла в пятерку крупнейших облачных провайдеров России.  Эксперты и конкуренты предположили, что такому успеху поспособствовали контракты в госсекторе и с «дочками» самого банка, пишет «Коммерсант». 

Рост в десятки раз: SberCloud вошёл в пятерку крупнейших облачных провайдеров России

SberCloud по итогам 2020 года войдёт в пятерку крупнейших облачных провайдеров в России, пишет «Коммерсантъ». Доля провайдера составила 6,2%, а выручка увеличилась в 14 раз, прогнозируют аналитики iKS-Consulting. В 2019 году доля компании составляла 0,6%.

Первое место занимает «Ростелеком» (20,8%), на втором месте МТС (11,2%), на третьем — «Крок» (8,3%), на четвертом Selectel (8,2%), рассказывают аналитики.

По мнению iKS-Consulting, рост связан с низкой базой в 2019 году, активностью компании и началом партнерства с Huawei с марта 2020 года.

В SberCloud рост и долю рынка оценивают еще выше — доля составляет около 9–10%, а выручка компании в 2020 году выросла в 22 раза.

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По мнению гендиректора SberCloud Евгения Колбина, рост связан с «расширением количества клиентов и ростом потребления облачных сервисов существующими клиентами, в первую очередь представителями крупного бизнеса».

На рост практически всех компаний повлияла пандемия, считает директор по развитию «Крок Облачные сервисы» Максим Березин. По его мнению, бизнес «наращивал мощности для организации удаленной работы своих сотрудников, запуска и развития клиентских онлайн-сервисов».

Весь рынок облачных сервисов в России по итогам 2020 года достигнет объема в 100 млрд рублей, или около $1,4 млрд, увеличившись на 19,5% в национальной валюте и на 6,9% в долларах, считают аналитики iKS-Consulting. К 2024 году рынок может достичь объема в 213 млрд рублей.

Фото: SberCloud.ru

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