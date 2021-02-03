«Сбер» приглашает IT-специалистов принять участие в онлайн-хакатоне SberCode

С 26 по 28 февраля пройдет онлайн-хакатон SberCode. Среди команд, предложивших лучшие решения, разделят призовой фонд в размере 1 млн. рублей. Подать заявку можно до 21 февраля на сайте .

Участники вместе с командами банка поработают над продуктами экосистемы «Сбер», которые призваны сделать жизнь пользователей удобнее — площадкой для развития специалистов, виртуальным помощником, приложениями для мониторинга облачных ресурсов и управления «умными» устройствами.

К участию приглашают команды из 3-5 человек или одиночных специалистов, которых организуют в команды до начала мероприятия:

веб- и мобильных разработчиков, а также специалистов по Unity3D, Unreal Engine и машинному обучению;

дизайнеров, в том числе с опытом работы над 3D-графикой;

продакт-менеджеров.

Для февральского хакатона команды экосистемы «Сбера» предложили четыре задачи:

1. HR Sber.

Команда HR Sber развивает образовательный раздел для сотрудников, где публикуются новости, статьи, книги, курсы, видео и другие материалы. Участникам предстоит дополнить функционал платформы и добавить возможность для пользователей создавать собственный контент и делиться им с другими. Участники должны показать прототип мобильного или веб-сервиса либо MVP, а также интерфейсы.

Что предоставят участникам: бриф, данные, экраны и демо-версию платформы.

2. AR/VR Lab.

Сотрудники «Лаборатории виртуальной и дополненной реальности» создали программу, которая позволяет автоматически анимировать персонажей. Команды должны придумать и разработать прототип приложения с трехмерным виртуальным помощником для сервисов экосистемы «Сбера».

Что предоставят участникам: 3D-модель, сервис генерации голоса ассистента, программу для анимации.

3. SberCloud.

Информационно-технологические платформы и услуги SberCloud являются основой цифровой экосистемы Сбера, а также предоставляются внешним клиентам. SberCloud.Advanced — облачная платформа и инфраструктура для бизнеса, объединяющая 48 сервисов, которая позволяет быстро создавать инновационные продукты и услуги, а также эффективно ими управлять. Командам предстоит разработать прототип мобильного приложения для операционных систем iOS или Android, помогающее следить за используемыми на платформе облачными ресурсами.

Что предоставят участникам: доступ к ресурсам SberCloud.Advanced и необходимым для работы облачным сервисам, тестовый стенд с API.

4. SberDevices.

Команда SberDevices разрабатывает «умные» устройства. Один из их продуктов — платформа SmartMarket, с помощью которой можно создавать приложения (SmartApps) для управления устройствами голосом, жестами и другими способами. Участники хакатона должны придумать и создать развлекательное приложение для детей и полезный SmartApp для взрослых. Дополнительно команды могут придумать концепцию каталога приложений SmartMarket и создать его прототип.

Что предоставят участникам: low-code-среда для разработки, редактор для работы без кода, инструмент для тестирования, руководство, инструкции и другие ресурсы.

Для каждой задачи определены свои критерии оценки. Например, жюри трека HR Sber будут смотреть на удобство инструментов для пользователя и реализуемость в короткие сроки, эксперты AR/VR Lab — на новизну предложенной идеи, качество исполнения и презентации, команда SberCloud — на функциональность и реализацию, а сотрудники SberDevices — на работоспособность и удобство использования.

Оставить заявку на участие можно на сайте.

Генеральный спонсор — «Сбер», организатор хакатона — Spinon.





Фото на обложке: Dmytro Vikarchuk / Shutterstock