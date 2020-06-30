Сбербанк ищет решения для своих IT-сервисов

С 31 июля по 2 августа состоится онлайн-хакатон SberCode. Участниками могут стать как команды, так и отдельные специалисты — разработчики, продакт-менеджеры, аналитики и дизайнеры. Общий призовой фонд — 1 млн рублей. Подать заявку можно до 27 июля.

К хакатону могут присоединиться готовые команды — минимальное и максимальное количество участников зависит от трека. В их состав должны войти мобильные и веб-разработчики, дизайнеры, продакт-менеджеры и аналитики. Участвовать могут и отдельные специалисты, которые будут организованы в группы до начала мероприятия. Всего будет 60 команд — по 15 на каждый трек.

Участники смогут выбрать один из трех треков:

Sberbank ID. «Сбербанк ID» — сервис для входа на сайты и приложения Сбербанка и его партнеров.

Задача: банк ищет решение, способное превратить его систему в самый эффективный и популярный способ регистрации и аутентификации на интернет-ресурсах.

Sberbank Online (iOS и Android). «Сбербанк Онлайн» — мобильное приложение банка для контроля финансов, оплаты услуг и инвестирования. Команды должны представить одно из трех решений:

Считыватель штрих-кодов. Участники хакатона, выбравшие эту задачу, спроектируют библиотеку, которая поможет считывать штрих-коды в приложении «Сбербанк Онлайн». Организаторы предоставят им список готовых штрих-кодов. Считыватель должен поддерживаться на последних версиях iOS и Android. Система анализа комментариев в магазинах приложений. Команды должны создать приложение, в котором комментарии пользователей в AppStore и Google Play о «Сбербанк Онлайн» будут распределены по группам — например, сообщения о багах, замечания и пожелания. Система должна оповещать сотрудников о новых комментариях. Алгоритм анализа сбоев в работе приложения. Участникам необходимо придумать систему, которая будет анализировать падения «Сбербанк Онлайн» и ставить задачи сотрудникам в Trello об исправлении ошибок. Это должно быть отдельное приложение, где можно будет посмотреть распределенные по группам баги. Организаторы предоставят доступ к Firebase и тестовое приложение.

SberDevices. SberDevices — IT-направление Сбербанка, которое разрабатывает голосовых помощников и умные устройства.

Задача: экспертам нужен продукт для гаджетов с голосовым управлением, который поможет пользователям оптимизировать бизнес-процессы, общаться с близкими, организовывать обучение в школах и университетах и заниматься самообразованием. От участников требуется исследовать проблему, а также визуализировать и описать решение в презентации.



Данные, которые организаторы предоставят участникам для решения задач хакатона, будут обезличенными.



29 июля организаторы объявят прошедших отбор финалистов, которые поборются за денежный приз — общий фонд составляет 1 млн рублей. Команды-победители из каждого трека получат:

150 тыс. рублей за первое место. 100 тыс. рублей за второе место.

Хакатон состоится в онлайн-формате — зарядка, встречи с менторами и питчи пройдут в сервисе для конференций Zoom. Участники смогут решать задачи не выходя из дома.

Подать заявку можно до 27 июля на сайте хакатона SberCode. Кроме того, общаться с участниками и задавать вопросы организаторам можно в специальном чате.



Организатор хакатона — Spinon, генеральный спонсор — Сбербанк.





Фото на обложке: Mangostar/Shutterstock