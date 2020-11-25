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СберИндекс: покупатели уходят из обычных магазинов в онлайн

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Индекс потребительской активности показал очередное снижение за неделю. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Лаборатории СберИндекс.

СберИндекс: покупатели уходят из обычных магазинов в онлайн

Покупатель «в спячке», а спрос стабилизируется на низких уровнях, сделали вывод эксперты СберИндекса после оценки динамики потребительских расходов с 16 по 22 ноября.

Фото: СберИндекс

Индекс потребительской активности, рассчитываемый на аналитическом портале Сбербанка, находится ниже 70 пунктов (69 п.).

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«Изменение составило –9,0% г/г после снижения на 7,7% г/г неделей ранее. Аналитики  склонны полагать, что так называемая “чёрная пятница”, которая пройдёт 27 ноября, окажется достаточно слабой», – говорится в сообщении.

Эксперты портала отмечают, что продажи в сегменте «Одежда, обувь и аксессуары» и в непродовольственной рознице падают на фоне пандемического ухода покупателей из офлайн-розницы. Между тем, нормализуется динамика в категории «Бытовая техника и электроника».

Фото: Pixabay

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