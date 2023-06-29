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Сбер запустил digital-амбассадора банка — СберКота

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сбер запустил первого digital-инфлюенсера: знакомый некоторым пользователям СберКот получил голос и 3D-оформление. О трансформации рассказали в пресс-службе банка.

Сбер запустил digital-амбассадора банка — СберКота

У цифрового помощника теперь есть визуал и эмоциональный интеллект. Трехмерный кот стал блогером и бренд-лицом организации. В новой роли digital-амбассадора персонаж будет обучать пользователей финансовой грамотности и оповещать их об инновационных технологиях, которые запускает Сбер.

Благодаря технологии real time СберКот будет сниматься в рекламе, участвовать в различных стримах и шоу. Персонажа можно будет увидеть на разных цифровых платформах. А поклонники смогут встретиться с котом в метавселенной.

Перевоплотила персонажа из 2D формата в 3D студия ITSALIVE. Компания также создала презентационный ролик, рассказали RB.RU в студии.

Фото на обложке: Сбер

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