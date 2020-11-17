Сбербанк закроет платформу для кредитования малого бизнеса «СберКредо»

Сбербанк принял решение закрыть краудлендинговую платформу «СберКредо», позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Сервис проработал менее года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник с финансового рынка.

Представитель пресс-службы Сбербанка подтвердил данную информацию.

«Сбербанк принял решение приостановить работу платформы "СберКредо". В настоящее время мы изучаем изменившуюся рыночную ситуацию и перспективы развития этого направления», — сообщили в кредитной организации.

Там добавили, что инвесторы, уже зарегистрированные на платформе, смогут оперативно и в полном объеме вывести средства на свои банковские счета. Действующие займы Сбербанк продолжит обслуживать в соответствии с правилами платформы. Недоступными будут регистрация новых пользователей и финансирование новых займов.

Сервис «СберКредо» был запущен в декабре 2019 года. Инвесторами на краудлендинговой платформе Сбербанка могли стать резиденты России старше 25 лет, имеющие счет в Сбербанке. Предполагалось, что число проектов, в которых участвуют инвесторы, не ограничивается. Срок инвестирования не превышает 6 месяцев. Доходность по такому продукту может составить до 20% годовых, однако доход облагается НДФЛ.

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