«СберЛогистика» запустила предоставление услуг по таможенному оформлению и сопровождению грузов

Логистическая компания «СберЛогистика» начала оказывать услуги по таможенному оформлению и сопровождению грузов на территории своего склада «Шарапово» в Москве, сообщается в пресс-релизе компании.

«СберЛогистика» уже вошла в реестр таможенных представителей, а также в реестр владельцев складов временного хранения. Отмечается, что данный запуск позволит «СберЛогистике» выйти на международные рынки и конкурировать в сфере трансграничной электронной торговли.

Кроме того, компания начала оказывать услуги временного хранения грузов, перемещаемых через таможенную границу. На складе временного хранения, расположенном на территории комплекса «Шарапово», будут храниться грузы, прошедшие таможенную очистку, до их последующей отправки получателю на территории России или передачи на фулфилмент.

«Услуга "временного хранения международных товаров" дает международным игрокам рынка e-commerce дополнительную возможность повысить качество обработки товаров, доставляемых в Россию, при этом уменьшить расходы и сократить время на таможенное оформление», — заявил генеральный директор компании «СберЛогистика» Александр Трапезников.

Компания «СберЛогистика» была основана в 2019 году и является ключевым связующим звеном логистических сервисов экосистемы «Сбера».

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Фото: Unsplash