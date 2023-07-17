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«СберМаркет» запустил бесплатную доставку из ресторанов во всех городах-миллионниках страны

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«СберМаркет» запустил бесплатную доставку из ресторанов во всех городах-милионниках России. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.

«СберМаркет» запустил бесплатную доставку из ресторанов во всех городах-миллионниках страны

Доставка осуществляется от 30 минут. Сейчас услуга доступна в 19 городах и регионах. Это Москва и Московская область, Петербург и Ленобласть, а также Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Челябинск, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар, Красноярск, Уфа, Самара, Омск, Воронеж, Волгоград, Ижевск, Тюмень и Пермь. 

Заказать бесплатную доставку можно из таких сетевых заведений, как «Якитория», Pizza Hut, «Ростикс», «Буркер Кинг», «ТАНУКИ», «Крошка-картошка», «Шоколадница», «Теремок», «Много Лосося», «ТАНУКИ» и других.

Только в июне к сервису подключилось свыше 2 тыс. новых ресторанов, отмечают в «СберМаркете».

Фото на обложке: «СберМаркет»

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