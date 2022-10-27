СберМаркет бесплатно доставит заказы корпоративным клиентам до 15 ноября

Сервис доставки товаров СберМаркет запустил специальное предложение для бизнес-клиентов: до 15 ноября 2022 года курьеры бесплатно привезут заказы. Среднее время ожидания доставки составляет два часа.

СберМаркет для бизнеса — это отдельная онлайн-витрина, на которой представлено более 50 ретейлеров. Сделать из них заказ могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на платформе.

Для B2B-клиентов действуют специальные условия: например, приобрести через сервис продукты, канцелярию и другие товары компании могут дешевле, чем напрямую в магазине. В среднем с одного заказа от 4,5 до 12 тыс. рублей получается сэкономить порядка 1 тыс. рублей.

Кроме того, в СберМаркете для бизнеса есть рассрочка: компании могут расплатиться за заказ в течение года, при этом в первые 30 дней проценты начисляться не будут, а после ставка составит от 3,25% в месяц. Максимальный доступный лимит — 1 млн рублей.

Эта возможность становится особенно актуальной в периоды нестабильности, когда бизнес теряет клиентов и доходы, но при этом старается продолжить работу. Если рассматривать на примере HoReCa — компании этой индустрии наиболее часто делают заказы на СберМаркете — то только в Москве выручка заведений общепита в сентябре 2022 года упала на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Преодолевать кризис они планируют, сокращая расходы.

Для того чтобы воспользоваться рассрочкой, нужно авторизоваться на сайте СберМаркета через «СберБизнес ID» и при оформлении заказа выбрать оплату в рассрочку. Клиентам, которые впервые оформляют такой заказ, необходимо открыть кредитную линию: внести данные по кредитной заявке и дождаться решения от банка.

Как только банк одобрит заявку, заказ поступит в выбранный магазин. После сборки курьер доставит его на нужный адрес в течение двух часов. Отслеживать весь процесс можно в онлайн-режиме. Удобно и то, что получить все закрывающие документы и сделать возврат НДС также можно онлайн.

Сейчас у СберМаркета более 60 тыс. корпоративных заказчиков, сервис работает в 150 городах России. Основные клиенты — микро- и малый бизнес, HoReCa и производители FMCG-товаров.

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