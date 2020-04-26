Сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости «Сбермаркет» отчитался за первый квартал 2020 года. Как рассказали Rusbase в компании, за этот период оборот «Сбермаркета» составил 1,5 млрд рублей. По сравнению с первым кварталом прошлого года оборот платформы вырос в 5 раз.

Оборот сервиса доставки продуктов «Сбермаркет» в первом квартале вырос в 5 раз