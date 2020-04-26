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Оборот сервиса доставки продуктов «Сбермаркет» в первом квартале вырос в 5 раз

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости «Сбермаркет» отчитался за первый квартал 2020 года. Как рассказали Rusbase в компании, за этот период оборот «Сбермаркета» составил 1,5 млрд рублей. По сравнению с первым кварталом прошлого года оборот платформы вырос в 5 раз.

Оборот сервиса доставки продуктов «Сбермаркет» в первом квартале вырос в 5 раз

За первые три месяца этого года «Сбермаркет» доставил 350 тысяч заказов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заказов тоже увеличилось в пять раз. 

«С середины марта "СберМаркет" работает в кардинально новых условиях. Мы перестроили бизнес-процессы и за март увеличили команду сборщиков и курьеров на 800 человек, чтобы удовлетворить возросший спрос. Мы продолжим наращивать свои мощности, чтобы к концу апреля доставлять по 15 тысяч заказов в день», - отметил генеральный директор «Сбермаркета» Асан Курмангужин. 

В первом квартале сервис начал работать в 12 новых регионах России. «Сбермаркет» работает в 56 городах России, в том числе во всех городах-миллионниках. 

В феврале «Сбермаркет» запустил рекламную платформу для FMCG-брендов. Рекламодатели будут платить комиссию с товарооборота. 

Фото: Pixabay

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