«Сбермегамаркет» провел ребрендинг и отказался от приставки «Сбер» в названии. Также маркетплейс изменил цветовую палитру – теперь основной цвет фиолетовый. Новая айдентика уже отражена в официальных группах «Мегамаркета».

«Сбермегамаркет» после ребрендинга отказался от «Сбера» в названии