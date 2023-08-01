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«Сбермегамаркет» после ребрендинга отказался от «Сбера» в названии

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Сбермегамаркет» провел ребрендинг и отказался от приставки «Сбер» в названии. Также маркетплейс изменил цветовую палитру – теперь основной цвет фиолетовый. Новая айдентика уже отражена в официальных группах «Мегамаркета».

«Сбермегамаркет» после ребрендинга отказался от «Сбера» в названии

Маркетплейс «Сбермегамаркет» сменил название в рамках ребрендинга. Теперь это «Мегамаркет», сообщается в официальной группе маркетплейса «ВКонтакте».

«Такой большой маркетплейс не может стоять на месте!», – сопроводил новость о ребрендинге маркетплейс.

У «Мегамаркета» новые цвета – основной на логотипе теперь фиолетовый.   

В «Мегамаркете» уточнили, что после ребрендинга сохранят программу лояльности, бонусный баланс, повышенные бонусы для подписчиков и возможность оплачивать покупки бонусами «Сберспасибо».

«Сбермегамаркет» ранее изменил название своего приложения на «Мегамаркет» в Google Play и App Store, но не сообщал о планах провести ребрендинг.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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