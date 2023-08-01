«Сбермегамаркет» после ребрендинга отказался от «Сбера» в названии

«Сбермегамаркет» провел ребрендинг и отказался от приставки «Сбер» в названии. Также маркетплейс изменил цветовую палитру – теперь основной цвет фиолетовый. Новая айдентика уже отражена в официальных группах «Мегамаркета».
Маркетплейс «Сбермегамаркет» сменил название в рамках ребрендинга. Теперь это «Мегамаркет», сообщается в официальной группе маркетплейса «ВКонтакте».
«Такой большой маркетплейс не может стоять на месте!», – сопроводил новость о ребрендинге маркетплейс.
У «Мегамаркета» новые цвета – основной на логотипе теперь фиолетовый.
В «Мегамаркете» уточнили, что после ребрендинга сохранят программу лояльности, бонусный баланс, повышенные бонусы для подписчиков и возможность оплачивать покупки бонусами «Сберспасибо».
«Сбермегамаркет» ранее изменил название своего приложения на «Мегамаркет» в Google Play и App Store, но не сообщал о планах провести ребрендинг.
Фото на обложке: Sergei Elagin /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Битва нейросетей: Midjourney, DALL-E, Kandinsky и «Шедеврум»
- 2 Победители школьного акселератора стартапов SberZ получат дополнительные баллы ЕГЭ
- 3 Не только твердо стоять на ногах: кто отвечает за ESG в крупнейших российских компаниях
- 4 Корпорации научат: где получить «вышку» от «Яндекса», Group-IB и других компаний
- 5 Старшеклассники попробуют свои силы в Национальной технологической олимпиаде
ВОЗМОЖНОСТИ
01 августа 2023
04 августа 2023
07 августа 2023