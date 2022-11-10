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В Сбербанке сообщили о скором возобновлении работы SberPay на Android

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сервис бесконтактной оплаты SberPay возобновит работу в ноябре, но только на смартфонах с Android. Сервис частично перестал работать после введения санкций против Сбербанка, в апреле пропала возможность оплачивать покупку через SberPay картами «Мир».

В Сбербанке сообщили о скором возобновлении работы SberPay на Android

Возобновление работы SberPay на Android анонсировал зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. По его словам, сервис заработает в ноябре.

«Когда клиентам еще были доступны сервисы Google Pay и Apple Pay, у SberPay было около двух миллионов пользователей. Сейчас мы убеждены, что эта цифра увеличится», – сказал Царев. 

В Сбербанке отметили, что популярность оплаты по QR-кодам значительно выросла. К концу года число терминалов банка, которые поддерживают этот сервис, может вырасти до 1 млн с текущих 700 тысяч.

Сервис бесконтактной оплаты SberPay частично перестал работать после введения санкций против Сбербанка из-за спецоперации на Украине. В апреле в сервисе пропала возможность рассчитываться через SberPay картами российской платежной системы «Мир».

Фото на обложке: Al.geba / Shutterstock

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