Эксперты выяснили, какие услуги у самозанятых самые высокооплачиваемые

Самыми высокооплачиваемаемыми услугами у самозанятых оказались продажа дома, продажа квартиры, покупка квартиры, создание корпоративного сайта и установка кондиционеров. Рейтинг самых дорогих услуг составили эксперты сервиса «СберУслуги».
По данным «СберУслуги», самые дорогие услуги оказывают самозанятые, которые работают в сфере недвижимости. Так, например, услуги по продаже дома или продаже квартиры обойдутся клиентам от 30 тыс. рублей. В то же время за помощь в покупке квартиры самозанятые берут в среднем от 20 тыс. рублей.
У фрилансеров самая дорогая услуга — создание корпоративного сайта, за которую минимум исполнители попросят 10 тыс. рублей. Топ-5 самых дорогих услуг закрывают услуги по установке кондиционера, в среднем мастера за такую работу берут от 6 тыс. рублей.
Категории «деловые услуги» и «фриланс» — самые высокооплачиваемые категории в сервисе. Дальше идет категория «красота и здоровье», здесь самые дорогие услуги — микроблейдинг, татуаж губ и бровей, а также мужской татуаж. Средняя стоимость на эти услуги начинается от 5 тыс. рублей.
Также по данным сервиса, услугами самозанятых чаще всего интересуются в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и Екатеринбурге.
В исследовании указаны средние медианные значения по России.
По данным совместного исследования Юkassa и «СберУслуги», проведенного ранее, количество самозанятых за последний год выросло в 2.4 раза, а оборот платежей самозанятых увеличился в 3,9 раза.
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Фото на обложке: Suteren /
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