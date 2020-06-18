Сбербанк запустил медицинский сервис «СберЗдоровье» на базе компании DocDoc. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе банка.

Что можно сделать на портале «СберЗдоровье»:

записаться на очный прием к врачу в частной клинике;

получить онлайн-консультацию;

вызвать врача на дом;

заказать комплексное обследование;

завести дневник здоровья;

получить ветеринарные онлайн-услуги.

Как отметили в Сбербанке, в скором времени с помощью «СберЗдоровья» можно будет купить лекарства, записаться и сдать анализы (в том числе на дому), получить услуги персонального медицинского консьержа.

Еще на платформе появится раздел, посвященный здоровому образу жизни. В нем можно будет подобрать фитнес-клуб или персонального тренера. Кроме того, в разделе будут консультации по тренировкам и правильному питанию.

Сервис DocDoc вошел в группу компаний Сбербанка в 2017 году. Партнеры компании — четыре тысячи частных клиник. Общее число клиентов DocDoc составляет 7,5 млн человек. Оборот компании с момента вхождения в экосистему Сбербанка вырос в десять раз — до 1,5 млрд рублей в год.

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