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Сбербанк запустил медицинский сервис «СберЗдоровье»

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Сбербанк запустил медицинский сервис «СберЗдоровье» на базе компании DocDoc. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе банка. 

Сбербанк запустил медицинский сервис «СберЗдоровье»

Что можно сделать на портале «СберЗдоровье»:

  • записаться на очный прием к врачу в частной клинике;
  • получить онлайн-консультацию;
  • вызвать врача на дом;
  • заказать комплексное обследование;
  • завести дневник здоровья;
  • получить ветеринарные онлайн-услуги.

Как отметили в Сбербанке, в скором времени с помощью «СберЗдоровья» можно будет купить лекарства, записаться и сдать анализы (в том числе на дому), получить услуги персонального медицинского консьержа. 

Еще на платформе появится раздел, посвященный здоровому образу жизни. В нем можно будет подобрать фитнес-клуб или персонального тренера. Кроме того, в разделе будут консультации по тренировкам и правильному питанию. 

Сервис DocDoc вошел в группу компаний Сбербанка в 2017 году. Партнеры компании — четыре тысячи частных клиник. Общее число клиентов DocDoc составляет 7,5 млн человек. Оборот компании с момента вхождения в экосистему Сбербанка вырос в десять раз — до 1,5 млрд рублей в год.

Фото: verbaska / Shutterstock

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