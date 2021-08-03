Muzlab переименовали в «СберЗвук Бизнес»

Muzlab провел ребрендинг и сменил название на «СберЗвук Бизнес». Клиенты аудиосервиса смогут создавать плейлисты для магазинов, ресторанов, салонов красоты, фитнес-центров, а также размещать в них рекламу. Об этом RB рассказали в пресс-службе банка.

Muzlab получил новую айдентику — логотип, цветовую плитру и шрифты. Сервис вошел в направление «Развлечения» экосистемы банка.

Старый дизайн сайта

Компании смогут оформить подписку на сервис, которая позволит управлять воспроизведением контента и предоставит доступ к очистке прав на его использование.

Еще одна из возможностей сервиса — автоматическое составление отчетности, согласно данным которой «СберЗвук Бизнес» будет проводить выплаты правообладателям.

Обновленный сайт

Посетители смогут заранее перед посещением того или иного места послушать, что в нем играет. Если же композиция понравилась во время посещения, то они смогут «забрать» ее с собой.

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Фото: HAKINMHAN / Shutterstock, скриншоты RB

