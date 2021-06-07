В «СберЗвуке» появилась музыка в Hi-Fi качестве

«СберЗвук» представил возможность слушать музыку без потери качества: стриминговый сервис пополнил библиотеку 35 млн треков в lossless-формате. Со временем «СберЗвук» планирует расширить HiFi-библиотеку и ввести на неё отдельную подписку.

Для воспроизведения треков в высоком качестве будет использоваться кодек FLAC, рассказали RB.RU в «СберЗвуке». Ранее стриминговый сервис предлагал слушателям треки лишь в MP3-формате с максимальным битрейтом 320 кбит/с.

В «СберЗвуке» заявили, что треки в lossless-формате будут доступны всем пользователям сервиса со стандартной подпиской.

Нам важно делать жизнь людей ярче, насыщеннее и добавлять эмоции в каждый момент. HiFi музыка — как изображение в 4K, этот формат позволит нашим пользователям полностью погрузиться в атмосферу качественного звука, почувствовать изначально задуманное настроение трека и услышать каждую деталь любимых музыкальных композиций, а возможно и понять их по-новому. Михаил Ильичёв, генеральный директор аудиосервиса «СберЗвук»

Новая функция будет доступна на всех мобильных устройствах, работающих под управлением iOS и Android. Для её активации достаточно выбрать любой трек cо значком HiFi в приложении и переключиться на HiFi-качество в плеере или профиле пользователя. Lossless-треки также можно будет загружать в память устройства.

В будущем руководство «СберЗвука» не исключает запуска специальной подписки на HiFi-музыку: она может появиться в 2022 году.

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