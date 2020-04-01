SBI Holdings инвестировал в российскую финтех-платформу QPlatform

Японская финансовая корпорация SBI Holdings купила 20% российской финтех-платформы QPlatfrom. Об этом Rusbase рассказали в компании.

QPlatfrom входит в группу компаний Qiwi. В результате сделки топ-менеджмент проекта разделил между собой еще 20%, у Qiwi осталось 60% платформы. Сумма сделки не уточняется.

QPlatform — это интеграционная платформа с облачной инфраструктурой. Проект помогает банкам интегрировать финтех-решения через API. У платформы сейчас два стратегических партнера в банковском секторе — «Абсолют» и SBI Bank, 100%-ная «дочка» SBI Holdings.

«SBI Банк сотрудничает с QPlatfrom с октября прошлого года. С ее помощью мы хотим интегрировать финтех-решения в продукты нашего банка», — отметил председатель правления SBI Банка Андрей Карякин.