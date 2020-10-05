Пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»

Пользователи сообщили, что в работе «ВКонтакте» произошел сбой. По данным Downdetector, y 63% тех, кто сообщил о сбое, проблемы с сайтом. 23% жалуются на трудности с отправкой сообщений, ещё 13% — на проблемы со входом.

Сообщения о сбое начали поступать около 14.00 по мск.

Жалобы поступают от пользователей со всей России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Ярославля, Нижнего Новгорода, Саратова, Уфы, Екатеринбурга, Омска и других городов.

В пресс-службе соцсети сообщили, что у части аудитории мобильных приложений «ВКонтакте» возникли проблемы с загрузкой некоторых разделов. В компании отметили, что работа мобильных приложений полностью восстановлена.

Фото: Dean Drobot / Shutterstock

