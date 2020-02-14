Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекса»
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой. По данным Downdetector, у 70% пользователей проблемы со входом в почту. 28% пожаловались на работу сайта, у 1% юзеров проблемы с сервисом «Яндекс.Деньги».
Сбои наблюдаются у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новогорода, Казани, Самары, Перми, Екатеринбуга, Уфы.
В соцсетях пользователи жалуются на сбои в работе «Яндекс.Такси», «Драйва», «Диска», «Карт», «Дзена», «Музыки». Некоторые говорят, что у них не работает станция и «Алиса».
Яндекс Дзён фсё .... pic.twitter.com/n7dj7JSRPg— video-time.ru (@avitopay) February 5, 2020
Только еду хотел заказать, а тут Яндекс весь лёг. Это че получается, мне теперь самому за сабами идти?! :( pic.twitter.com/BzneUMLUUT— Пиво и Любовь (@beerlove03) February 5, 2020
В Крыму тоже яндекс упал.— tor_junior (@vladleff) February 5, 2020
Яндекс-Коннект не работает. По адресу админка - backend timeout и все. @yandex к кому обратиться, чтоб про сроки узнать, не подскажете?— Виктор Кемечеджиев (@v_kemechedzhiev) February 5, 2020
В «Яндекс.Почте» заявили, что сбой носит кратковременный характер.
Фото на обложке: Ascannio / Shutterstock.com
Здравствуйте. Сейчас у пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к сервисам Яндекса. Наши специалисты работают над устранением сложностей.— Яндекс.Почта (@yandexmail) February 5, 2020
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