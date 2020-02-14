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Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекса»

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой. По данным Downdetector, у 70% пользователей проблемы со входом в почту. 28% пожаловались на работу сайта, у 1% юзеров проблемы с сервисом «Яндекс.Деньги».

Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекса»

Сбои наблюдаются у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новогорода, Казани, Самары, Перми, Екатеринбуга, Уфы.

В соцсетях пользователи жалуются на сбои в работе «Яндекс.Такси», «Драйва», «Диска», «Карт», «Дзена», «Музыки». Некоторые говорят, что у них не работает станция и «Алиса».

В «Яндекс.Почте» заявили, что сбой носит кратковременный характер.

Фото на обложке: Ascannio / Shutterstock.com

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