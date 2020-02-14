Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекса»

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой. По данным Downdetector, у 70% пользователей проблемы со входом в почту. 28% пожаловались на работу сайта, у 1% юзеров проблемы с сервисом «Яндекс.Деньги».

Сбои наблюдаются у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новогорода, Казани, Самары, Перми, Екатеринбуга, Уфы.

В соцсетях пользователи жалуются на сбои в работе «Яндекс.Такси», «Драйва», «Диска», «Карт», «Дзена», «Музыки». Некоторые говорят, что у них не работает станция и «Алиса».

Только еду хотел заказать, а тут Яндекс весь лёг. Это че получается, мне теперь самому за сабами идти?! :( pic.twitter.com/BzneUMLUUT — Пиво и Любовь (@beerlove03) February 5, 2020

В Крыму тоже яндекс упал. — tor_junior (@vladleff) February 5, 2020

Яндекс-Коннект не работает. По адресу админка - backend timeout и все. @yandex к кому обратиться, чтоб про сроки узнать, не подскажете? — Виктор Кемечеджиев (@v_kemechedzhiev) February 5, 2020

В «Яндекс.Почте» заявили, что сбой носит кратковременный характер.

Здравствуйте. Сейчас у пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к сервисам Яндекса. Наши специалисты работают над устранением сложностей. — Яндекс.Почта (@yandexmail) February 5, 2020