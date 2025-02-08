Сбой сервиса PlayStation Network продолжается более 15 часов
В ночь с 7 на 8 число пользователи по всему миру отметили общий сбой (проблемы с подключением к серверу) и сбой в работе приложения сервиса для игр PlayStation Network. В мире пик жалоб пришелся на 03:00, сейчас наблюдается стабилизация ситуации, в России же к 18:00 число жалоб не спадает.
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По данным сервиса Downdetector, всего получено свыше 16 тыс. обращений, в среднем по 1,2 тыс. в час. Пользователи отмечают проблемы с подключением к серверу (78%) и входом в личный кабинет (14%).
Больше всех жалоб по РФ поступает из Тверской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Новосибирской и Нижегородской областей.
Фото на обложке: Unsplash
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