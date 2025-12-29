Сбой в работе ВТБ, Сбера и Т-Банка произошёл 29 декабря

В работе мобильных сервисов сразу трех российских банков зафиксирован сбой, больше всего жалоб пришлось на ВТБ. По данным портала detector404.ru, на который ссылается Forbes, всего за 29 декабря 2025-го пользователи оставили более 12 100 сообщений о проблемах. При этом в банках заявили, что их сервисы работают в штатном режиме.

На работу ВТБ поступило больше 12 тыс. жалоб

Клиенты ВТБ начали сообщать о проблемах в работе приложений с 12:15 мск 29 декабря. Уже к 13:30 мск количество жалоб достигло максимума — 2792 обращения. Совокупное число жалоб за сутки, начиная с 28 декабря, превысило 12 100.

Больше всего сообщений о проблемах поступило из:

Ямало-Ненецкого автономного округа;





Москвы;





Санкт-Петербурга;





Московской области;





Вологодской области.





Пользователи сообщали о сбоях в оплате, неработающем онлайн-банке и проблемах при снятии наличных в банкоматах.

На Сбербанк поступило около 500 обращений

29 декабря также появились жалобы о сложностях в работе Сбербанк. На пике, в 14:00 мск, зафиксировано 72 жалобы. Общее количество обращений за сутки составило 514. Основные проблемы касались работы терминалов, мобильного приложения и оплаты.

Т-Банк получил больше 200 жалоб

Также поступали сообщения о сбое в работе Т-Банк, однако в меньшем объеме. За сутки с 28 по 29 декабря зафиксировано 223 жалобы, при этом более трети из них были связаны с работой мобильного приложения.

Официальные позиции банков

Сбербанк и Т-Банк опровергли сообщения о масштабных проблемах в работе своих сервисов. Позднее пресс-служба ВТБ заявила, что неполадки в работе систем банка устранены, и все сервисы функционируют в штатном режиме.