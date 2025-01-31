В работе «Ростелекома» произошел сбой 31 января

Роскомнадзор зафиксировал резкий рост жалоб абонентов на сбой в работе «Ростелекома», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. По предварительным данным, причина неполадок — «сбой на инфраструктуре оператора».

По данным сервиса Downdetector.su, жалобы на проблемы с работой «Ростелекома» начали поступать около 10:30 мск. О сбое сообщили порядка 150 пользователей.

На «Сбой.рф» количество жалоб на проблемы с сервисами оператора приблизилось к 500.

Проблемы с доступом возникли у абонентов оператора в Чувашии, рассказали RB.RU в пресс-службе «Ростелекома». По словам представителя оператора, на сети передачи данных в регионе возникла «краткосрочная нештатная ситуация», из-за чего абоненты в регионе могли «15-20 минут» испытывать проблемы с доступом в интернет. В пресс-службе подчеркнули, что проблемы на сетях не затронули другие регионы.

Ранее, в январе, «Ростелеком» заявил об утечке данных пользователей. В сети оказались базы данных сайтов company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. Их пользователям оператор рекомендовал сбросить пароли от аккаунтов и включить двухфакторную аутентификацию.

По данным Telegram-канала «Утечки информации» ответственность за взлом взяла хакерская группировка Silent Crow. В качестве доказательств хакеры привели таблицы, в которых содержатся 154 тыс. уникальных адресов электронной почты и 101 тыс. уникальных номеров телефонов. Ранее в Silent Crow заявляли о взломе Росреестра, компаний «Киа Россия и СНГ», «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Клуб клиентов Альфа‑Банка».

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