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Приложение–аналог «Сбербанк Онлайн» пропало из App Store

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Приложение SBOL – аналог «Сбербанк Онлайн» – пропало из App Store. Apple удалила приложение через сутки после его появления в магазине. Клоны «Сбербанк Онлайн» удаляют из App Store и Google Play из-за санкций.

Приложение–аналог «Сбербанк Онлайн» пропало из App Store

Из магазина App Store пропало приложение SBOL, которое является аналогом мобильного банкинга Сбербанка «Сбербанк Онлайн».

Приложение SBOL было добавлено в магазин App Store 19 апреля, но его нельзя было найти через привычный поиск. Ссылку для скачивания выдавали после обращения в колл-центр Сбербанка.

Apple уже не первый раз удаляет приложение мобильного банкинга Сбербанка из магазина App Store. Прежний SBOL назывался «СБОЛ» и также был удален из App Store.

Магазины App Store и Google Play удаляют приложения российских банков из-за санкций. Пытаясь обойти ограничения, кредитные организации начали постепенно возвращать свои приложения: иногда под другими названиями, но с похожим дизайном.

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

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