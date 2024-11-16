За рекламу в интернете хотят назначит сбор 3%

В редакции предлагаемых к внесению в закон «О рекламе» поправок появились новые данные. Приближается второе чтение, и РБК выяснил, что в обновленной версии появилось предложение о введении сбора за распространение интернет-рекламы — 3%. Также власти хотят обязать агрегаторов распространять социальную рекламу в объеме не менее 5% на всех доступных компании носителях.

Подлинность документа, попавшего в редакцию РБК, подтвердили два источника из IT-сферы, знакомые с темой. И если в первой редакции поправок (внесена в апреле, принята в первом чтении) речь шла только о рекламе кредитов, то в редакции, подготовленной ко второму чтению, появились пункты, касающиеся всей интернет-рекламы.

В тексте законопроекта предлагается два нововведения. Первое — дополнить закон статьей о едином сборе со всех распространителей рекламы в интернете — как рекламодателей, так и операторов — в размере 3% от квартальных доходов с 1 апреля 2025 года. Как именно будут производиться выплаты, не уточняется, зато уже известно, что контроль возложат на РКН.

От сбора при этом освободят вещателей общероссийских обязательных телеканалов («Первый», «Россия-1», «Россия-24» и др.). А с иностранных компаний, чья реклама нацелена на россиян, сбор соберут опосредованно — через отечественного контагента. При заключении договора иностранцев предупредят об удержании средств в пользу бюджета РФ.

Средства должны затем пойти на госпомощь разработчикам отечественного ПО и официального реестра и на поддержку «развития и функционирования информационных ресурсов». Их перечень установит правительство.

Также власти хотят обязать агрегаторов товаров и услуг с 1 марта 2025 года распространять социальную рекламу. Предполагается, что объем должен быть не менее 5% годового — на всех доступных компании носителях.

Уточняется, что требование адресовано только площадкам с суточной аудиторией более 200 тыс. пользователей в РФ. Определять посещаемость будет также РКН, который поставит на сайты агрегаторов специальные счетчики.

РБК напоминает, что идея ввести общий сбор за «распространение рекламы и услуг продвижения» в интернете уже не нова, ее предлагали в проекте федерального бюджета на 2025-2027 годы в рамках одной из мер реализация нацпроекта «Экономика данных».

Игроки рынка уверены, что сбор, если будет введен, ляжет в итоге на плечи покупателей рекламных мест — посредством повышения цен. К тому же он усложнит работу МСП, но при этом не затронет теневой сегмент отрасли. А полученные средства пойдут на помощь проектам, которые сами по себе не смогли показать эффективность.

Эта мера может привести «к нарушению свободной конкуренции и баланса на рекламном рынке, а также создаст нерыночное преимущество другим платформам и рекламным каналам», считают в «Яндексе».

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