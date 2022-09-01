В «Яндекс.Такси» объяснили сбоем массовое скопление водителей на Кутузовском проспекте в Москве

В «Яндекс.Такси» объяснили инцидент с массовым скоплением водителей на Кутузовском проспекте в Москве, из-за которого было нарушено движение на магистрали. В работе сервиса случился сбой, потому что злоумышленники пытались нарушить его работу.

Утром 1 сентября в районе Фили на Кутузовском проспекте в Москве жители наблюдали массовое скопление водителей «Яндекс.Такси», которые двигались по магистрали в одну сторону.

Из-за образовавшейся пробки, в том числе в районе метро Фили, водителям пришлось стоять в пробке до двух часов, было нарушено нормальное движение по проспекту.

В пресс-службе «Яндекс.Go» пояснили, что инцидент случился из-за сбоя в работе сервиса, вызванного попыткой злоумышленников нарушить его работу – водителям массово поступали фейковые заказы в один район.

Принять решение о компенсации водителям последствий сбоя в «Яндекс.Go» пообещали в ближайшее время.

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