В СБП запустят оплату телефоном по аналогии с другими Pay-сервисами

В системе быстрых платежей планируют запустить оплату покупок смартфоном по аналогии с Apple Pay и Google Pay.
В ближайшие полгода новый функционал планируют подключить ВТБ, Новикомбанк, ПСБ, УБРиР, «Абсолют», МКБ, РСХБ, Росбанк, «Зенит», «Ренессанс Кредит», МТС-Банк и «Почта-Банк», сообщили «Известия».
Клиенту для оплаты нужно будет приложить телефон с приложением «СБПэй» к специальной метке или другому устройству, которое передает платежную ссылку СБП с помощью NFC-технологии.
В 2021 году россияне оплатили товары и услуги с помощью СБП на сумму выше 60 млрд рублей. Это в 19 раз по количеству и в 16 раз по объему превышает показатели 2020 года.
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Фото на обложке: muse studio /
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